Госкомветеринарии Крыма информирует о необходимости соблюдения мер по профилактике оспы овец и коз на территории Республики Крым

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует о неукоснительном выполнении руководителями животноводческих предприятий по содержанию и разведению мелкого рогатого скота разных форм собственности, владельцами животных требований Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз, утвержденных приказом Минсельхоза РФ.