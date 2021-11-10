Der Spiegel (Германия): Россия объявила самую важную ЛГБТ-группу «иностранным агентом»

В России признали иностранным агентом движение «Российская ЛГБТ-сеть»*, пишет Der Spiegel. Что об этом думают немецкие читатели? Мнения разделились: некоторые считают этот шаг властей несправедливым, а другие утверждают, что «геи сами виноваты».
В России признали иностранным агентом движение «Российская ЛГБТ-сеть»*, пишет Der Spiegel. Что об этом думают немецкие читатели? Мнения разделились: некоторые считают этот шаг властей несправедливым, а другие утверждают, что «геи сами виноваты».
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