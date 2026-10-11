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Жена запретила смотреть на журналисток: чешский тренер стал звездой Сети

Жена запретила смотреть на журналисток: чешский тренер стал звездой Сети

Главный тренер чешского футбольного клуба «Усти-над-Лабем» Давид Оулегла стал героем обсуждений в социальных сетях после послематчевого интервью с красивой журналисткой Сабиной Яшковой, отличающейся пышным бюстом .

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