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Мода и Шоу-бизнес

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Анита Цой призналась, что ищет 34-летнему сыну жену

Анита Цой призналась, что ищет 34-летнему сыну жену

Анита Цой призналась, что иногда вмешивается в личную жизнь 34‑летнего сына. Однажды артистка вместе с коллегами обсуждала возможную кандидатуру для Сергея — после новости о переезде Орнеллы Мути и её дочери в Россию.

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