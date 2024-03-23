Создатели неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2 показали как изменилось его к...

Создатели неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2 показали как изменилось его качество за несколько месяцев работыБразильские разработчики неофициальной PC-версии Marvel’s Spider-Man 2 показали видео, в котором продемонстрировали как сильно преобразилось качество порта после нескольких месяцев усердных доработок.