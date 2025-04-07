Лениногорскида булачак әниләр фестивалендә бала арбасы уйнаттылар

Лениногорск ЗАГС бүлеге бинасында икенче тапкыр йөкле хатыннар – булачак әниләр фестивале үтте. Әлеге фестивальне беренчесе узган елның ноябрендә Лениногорск үзәк район хастаханәсе баш табибы Равил Шагиев инициативасы белән үткән иде.
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