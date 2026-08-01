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Newell Brands отчиталась за II квартал 2026 года и вернулась к росту продаж впервые за четыре года

Newell Brands отчиталась за II квартал 2026 года и вернулась к росту продаж впервые за четыре года

Американский производитель потребительских товаров Newell Brands (бренды Rubbermaid, Sharpie, Parker) опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав первый рост выручки за последние четыре года.

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