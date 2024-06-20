Кинолог Уражевский рассказал о породе собак, которых Ким Чен Ын подарил Путину

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал об особенностях собак породы пхунсан, подаренных российскому президенту Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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