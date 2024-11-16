Полицейские и общественники Пригородного района Северной Осетии рассказали учащимся Тарской школы об опасности экстремизма и терроризма

В Тарской второй школе состоялась беседа на правовую тему, организованная старшими инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания майорами полиции Эльмой Качмазовой и Оксаной Макиевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии