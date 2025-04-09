Театр абсурда
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Театр абсурда

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Чётко и ясно."Тут комментировать — только портить", - заметил координатор Русской Общины, ведущий телеканала "СПАС" (+ политобозреватель, военный корреспондент) и ГРК "Радио России", преподаватель МГИМО Андрей Афанасьев.

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Комментарии
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Дмитрий
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11 час.
М
Мария
С такими элитами, как Урсула, Европке крышка!
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10 час.
Nikolia Vovchenko
Ну,конечно,кто бы сомневался в этом..Это же бендеровская тактика,когда прикрывается как бы русским именем,войти в доверие,а потом грабить и убивать...Вот и существо как бы дмитрий в упор не видит фашистов в центре Москвы
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10 час.
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