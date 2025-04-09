Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Nikolia Vovchenko

Ну,конечно,кто бы сомневался в этом..Это же бендеровская тактика,когда прикрывается как бы русским именем,войти в доверие,а потом грабить и убивать...Вот и существо как бы дмитрий в упор не видит фашистов в центре Москвы