Четыре образа с брюками палаццо на осень 2024

mydukkan / соцсети Брюки палаццо остаются в топе уже который год. Осенью эта модель может стать спасительной, когда хочется сменить юбку или платье на более комфортную вещь, но при этом не страдать из-за сковывающих движения брюк со стрелками.
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