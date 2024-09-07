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Четыре образа с брюками палаццо на осень 2024

Четыре образа с брюками палаццо на осень 2024

mydukkan / соцсети Брюки палаццо остаются в топе уже который год. Осенью эта модель может стать спасительной, когда хочется сменить юбку или платье на более комфортную вещь, но при этом не страдать из-за сковывающих движения брюк со стрелками.

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