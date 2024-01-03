Как бы выглядели Цезарь и другие исторические личности в современном мире

Во что бы одевался Юлий Цезарь в современном мире? Была бы царица Клеопатра такой же красивой, какой многие ее представляют? Популярный дизайнер показал исторических личностей в современном образе — эта подборка картинок достойна вашего внимания.
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