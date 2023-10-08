Альткоин ORBS вырос благодаря южнокорейским инвесторам

Цена токена ORBS выросла более чем на 40%. Считается, что такое развитие событий произошло благодаря южнокорейским инвесторам, что представляет собой интересную ситуацию для криптовалюты, запущенной в 2017 году и не являющейся новой.
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