ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужские стенания про легкий женский быт.

Мужские стенания про легкий женский быт.

Берримор, что это за вой на болоте? Это мужчины собрались обсуждать, насколько лёгкий женский быт, сэр! Вот примерно так я себе и представляю автора и комментаторов статьи на одном канале — разумеется, исключительно для мужчин — про то, насколько лёгким оказывается быт, который ведут современные женщины.

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