Мужские стенания про легкий женский быт.

Берримор, что это за вой на болоте? Это мужчины собрались обсуждать, насколько лёгкий женский быт, сэр! Вот примерно так я себе и представляю автора и комментаторов статьи на одном канале — разумеется, исключительно для мужчин — про то, насколько лёгким оказывается быт, который ведут современные женщины.