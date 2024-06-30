А Подоляка продолжает строить в России свою Украину

Ирина Черных

"Когда приводит в пример Украину Подоляка, так и хочется его спросить. А нахера ты там сотником майдана скакал ? И почему сейчас твоя Украина в жопе, раз там так всё было хорошо и там надо всем учиться? " Автору респект! Вот в таком тоне надо поговорить с Правительством, где создают деструктивные и выгодные только для чиновников законы; с Госдумой, которая эти законы принимает; с Прокуратурой, которая закрывает дела по обнаглевшим мигрантам...