Коротченко: Пентагон поделился данными о пуске «Орешника» с Британией и Францией

США оперативно поделились данными о баллистической ракете «Орешник» с Францией и Великобританией после получения автоматического уведомления от России о пуске боеприпаса в неядерном оснащении по цели на территории Украины.
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