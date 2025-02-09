СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным

Президент США отметил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, однако не привел подробностей Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
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