Обнародованы результаты ДНК-теста внебрачных сыновей актера Александра Абдулова

Ни один из мужчин не является родственником покойному актеру Александру Абдулову. Фото: из открытых источников Ранее двое мужчин Александр Коваль и Сергей Шиподько заявили, что являются внебрачными детьми покойного актера Александра Абдулова.
Ни один из мужчин не является родственником покойному актеру Александру Абдулову. Фото: из открытых источников Ранее двое мужчин Александр Коваль и Сергей Шиподько заявили, что являются внебрачными детьми покойного актера Александра Абдулова.
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