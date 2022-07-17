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Обнародованы результаты ДНК-теста внебрачных сыновей актера Александра Абдулова

Обнародованы результаты ДНК-теста внебрачных сыновей актера Александра Абдулова

Ни один из мужчин не является родственником покойному актеру Александру Абдулову. Фото: из открытых источников Ранее двое мужчин Александр Коваль и Сергей Шиподько заявили, что являются внебрачными детьми покойного актера Александра Абдулова.

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