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Грациани назвал давление на страны-отказники целью аудита поставок оружия Киеву

Грациани назвал давление на страны-отказники целью аудита поставок оружия Киеву

Президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что аудит Брюсселя, проводимый в отношении поставленного Киеву вооружения странами Евросоюза, может быть использован для давления на сопротивляющиеся поставкам страны.

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