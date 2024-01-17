Грациани назвал давление на страны-отказники целью аудита поставок оружия Киеву

Президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что аудит Брюсселя, проводимый в отношении поставленного Киеву вооружения странами Евросоюза, может быть использован для давления на сопротивляющиеся поставкам страны.
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