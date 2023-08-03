Неспешный разговор

20 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Тебе какой выручки не хватает?«Россия возвращае...
  • Иван Агеев
    Ну, уйдёт КВН и уйдёт. Все уходят. Всякому овощу своё время. Мало их ушло? Каждый сам может вспомнить, перечислять не...КВН, оставшийся в...
  • Иван Агеев
    Какая тонкая и глубокая мысль!😂Золотая молодёжь....

Фото, которые показывают красоту исчезающих народов мира.

Фото, которые показывают красоту исчезающих народов мира.

Еще чуть-чуть и они останутся только на портретахНесколько лет назад фотограф Александр Химушин (Alexander Khimushin) отправился в захватывающее путешествие в поисках малочисленных народов и этнических племен, находящихся на грани вымирания, чтобы увековечить их представителей хотя бы в портретах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх