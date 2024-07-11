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Могу ли я получить деньги за неиспользованный отпуск?

Могу ли я получить деньги за неиспользованный отпуск?

«Я отгулял три из положенных четырёх недель отпуска. Оставшуюся неделю в этом году брать не хочу. Могут ли мне её компенсировать деньгами или придётся переносить её на следующий год?» Александр КОРКИН, Чудово .

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