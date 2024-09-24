Алаудинов: вывели бойцов из окружения в Курской области

Бойцы ВС России более месяца продержались в окружении в Курской области после вторжения ВСУ.Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил об этом.