Жена Евгения Петросяна отправилась в путешествие без мужа и сына

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в соцсети счастливую фотографию с чемоданом в руках, рассказав, что поедет в отдых вместе с мамой.
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