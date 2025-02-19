Сбер назвал самую популярную площадь квартир у россиян с семейной ипотекой

Более 80% приобретаемого в рамках семейной ипотеки жилья приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, пришли к выводу эксперты Аналитического центра «Домклик» Сбербанка, изучив параметры кредитов, выданных по семейной программе в 2025 году.