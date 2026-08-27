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МИД Ирана прокомментировал визит авианосца США в Таиланд цитатой из фильма «Зеленая миля»

МИД Ирана прокомментировал визит авианосца США в Таиланд цитатой из фильма «Зеленая миля»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал предстоящий визит американского авианосца Abraham Lincoln в Таиланд, прибегнув к цитате из известного фильма «Зеленая миля».

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