МИД Ирана прокомментировал визит авианосца США в Таиланд цитатой из фильма «Зеленая миля»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал предстоящий визит американского авианосца Abraham Lincoln в Таиланд, прибегнув к цитате из известного фильма «Зеленая миля».
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