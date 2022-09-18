В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Антиправительственная акция молдавской оппозиционной партии "Шор" в центре Кишинева завершилась без происшествий, в ней приняли участие 6,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба полиции Молдавии в Telegram-канале.