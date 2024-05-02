В сервисных центрах Apple в РФ закончились оригинальные комплектующие

Американская компания Apple с февраля 2024 года прекратила поставлять детали своим авторизованным сервисным центрам (АСЦ) в России, после этого оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook в стране закончились.
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