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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич просидел менее 10 минут в матче с США. Результат Сербии за этот период времени – «-26»

Никола Йокич просидел менее 10 минут в матче с США. Результат Сербии за этот период времени – «-26»

Лидер сборной Сербии Никола Йокич за весь матч просидел на скамейке менее 10 минут. Примечательно, что пока Йокич находился на скамейке, сербская команда проиграла американцам 26 очков.

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