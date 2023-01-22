Китайские самолёты ДРЛО: начало пути

В 1960-е годы СССР и США имели на вооружении самолёты дальнего радиолокационного дозора Ту-126 (на базе турбовинтового авиалайнера Ту-114) и ЕС-121 Warning Star (на базе поршневого транспортно-пассажирского Lockheed L-1049 Super Constellation), способные обнаруживать воздушные цели на дистанции несколько сотен километров.