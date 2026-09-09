Трофи-тур FONBET Кубка России стартовал в Адыгее

Путешествие кубка по республике, организованное РФС совместно с FONBET, стартовало с высоты почти в 1800 метров над уровнем моря с «Каменных ворот» — перевала Азишский.
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