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Трофи-тур FONBET Кубка России стартовал в Адыгее

Трофи-тур FONBET Кубка России стартовал в Адыгее

Путешествие кубка по республике, организованное РФС совместно с FONBET, стартовало с высоты почти в 1800 метров над уровнем моря с «Каменных ворот» — перевала Азишский.

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