На Камчатке 11 школьников госпитализированы с острой кишечной инфекцией

На Камчатке 11 учеников 1-го, 7-го, 8-го и 9-го классов одной из общеобразовательных школ госпитализированы с острой кишечной инфекцией, начата проверка, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
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