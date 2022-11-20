miravto21

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  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    вообще то 5 Д - дай дураку дорогу и дуй дальше.Две и три «д» + е...

Сколько стоят новые моторы на ВАЗ

Сколько стоят новые моторы на ВАЗ

﻿﻿Относительно недавно закрылся один из крупнейших сетевых магазинов в нашем городе, куда можно было спокойно зайти и посмотреть новые двигатели, коробки передач, задние мосты и другие крупные агрегаты таких автомобилей, как ВАЗ 2107, Нива и т.

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