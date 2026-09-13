Водила
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Водила

16 подписчиков

Почему после замены амортизаторов стук в подвеске остался: ищем настоящую причину

Почему после замены амортизаторов стук в подвеске остался: ищем настоящую причину

Знакомое разочарование: вы отдаёте машину в сервис с жалобой на стук в передней подвеске, вам меняют амортизаторы, пыльники, отбойники, вы забираете автомобиль, выезжаете на ту же самую дорогу — и слышите ровно тот же самый «тук-тук», который должен был исчезнуть.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым