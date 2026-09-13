Почему после замены амортизаторов стук в подвеске остался: ищем настоящую причину

Знакомое разочарование: вы отдаёте машину в сервис с жалобой на стук в передней подвеске, вам меняют амортизаторы, пыльники, отбойники, вы забираете автомобиль, выезжаете на ту же самую дорогу — и слышите ровно тот же самый «тук-тук», который должен был исчезнуть.