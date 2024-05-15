Штраф за безбилетный проезд в Омске предлагают увеличить до 3 тысяч рублей, в том числе для детей. За повторную поездку без билета штраф предлагается повысить до 4 тыс.
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Штраф за безбилетный проезд в Омске предлагают увеличить до 3 тысяч рублей, в том числе для детей. За повторную поездку без билета штраф предлагается повысить до 4 тыс.