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Шипачев с 1+10 стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ, 21-летний Березкин из «Локомотива» вошел в топ-5 с 9 очками

Форвард «Ак Барса» стал самым результативным игроком лета в КХЛ, набрав 11 очков в 9 играх.  Второе место занял его партнер по команде Станислав Галиев с 10 (5+5) баллами в 9 играх.

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