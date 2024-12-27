НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости южных регионов

4 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    На учет их ставят а воевать за новою родину не хотятВ Волгограде пров...
  • Терехов Олег
    Ну да мы их еще и обучать начнем...В Ростове-на-Дону...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ша услышим визг ишаков заберите саою гражданству я служить боюсь и не хочу патамучта я еще узбек таджик или кизях .В Краснодарском к...

На Кубани продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учет

На Кубани продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учет

  Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и представителями военного комиссариата проведена очередная проверка соблюдения натурализованными гражданами требований законодательства о воинском учете, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх