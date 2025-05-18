О наличии оснований для субординации требований заинтересованных лиц при приобретении ими прав требования к должнику до введения процедуры банкротства

В п. 6 Обзора по субординации от 29.01.2020 (далее также - Обзор) разъяснено, что очередность удовлетворения требования, перешедшего к лицу, контролирующему должника, в связи с переменой кредитора в обязательстве, понижается, если основание перехода этого требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии