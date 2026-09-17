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Военное обозрение

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Главком ВМС Британии хочет возродить флот, пугая власти российскими подлодками

Главком ВМС Британии хочет возродить флот, пугая власти российскими подлодками

Британия давно уже не «владычица морей», но амбиции по-прежнему превышают возможности.

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