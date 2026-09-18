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Царьград

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МАГАТЭ заявило о нападении дрона на Курскую АЭС 17 сентября

МАГАТЭ заявило о нападении дрона на Курскую АЭС 17 сентября

Пресс-служба Курской АЭС опровергла информацию МАГАТЭ о нападении дрона на градирню станции 17 сентября.

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