МАГАТЭ заявило о нападении дрона на Курскую АЭС 17 сентября

Пресс-служба Курской АЭС опровергла информацию МАГАТЭ о нападении дрона на градирню станции 17 сентября.
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