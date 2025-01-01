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Политика как она есть

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Москвичам назвали четыре нестандартных места для посещения в новогодние каникулы

Москвичам назвали четыре нестандартных места для посещения в новогодние каникулы

Новогодние каникулы могут запомниться не только новыми впечатлениями от празднования, но и от посещения необычных и непривычных мест, рассказал основатель и генеральный директор сервиса необычных локаций Подмосковья Павел Волобуев.

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