Москвичам назвали четыре нестандартных места для посещения в новогодние каникулы

Новогодние каникулы могут запомниться не только новыми впечатлениями от празднования, но и от посещения необычных и непривычных мест, рассказал основатель и генеральный директор сервиса необычных локаций Подмосковья Павел Волобуев.
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