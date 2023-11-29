Как понять, что вам звонят мошенники: рассказывает полиция Уссурийска

Полиция Уссурийска продолжает рассказывать жителям Приморья о проблеме дистанционного мошенничества. На этот раз сотрудники МВД объяснили, как понять, что с вами разговаривает телефонный аферист, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
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