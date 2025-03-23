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Рекламная отрасль утвердила рекомендации для блогеров

Рекламная отрасль приняла два акта саморегулирования, в которых содержатся рекомендации блогерам по добросовестным практикам в маркетинговых коммуникациях, в также рекомендации по добросовестным практикам размещения рекламы в мобильных приложениях.

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