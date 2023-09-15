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"РОССИЯ В ТЯЖЁЛОМ ПОЛОЖЕНИИ": ЗАПАД ПОТИРАЕТ РУКИ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ ПУТИНА И КИМ ЧЕН ЫНА

"РОССИЯ В ТЯЖЁЛОМ ПОЛОЖЕНИИ": ЗАПАД ПОТИРАЕТ РУКИ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ ПУТИНА И КИМ ЧЕН ЫНА

ФОТО: MIKHAIL METZEL/KREMLIN POOL/GLОBALLООKPRЕSS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Злоба и страх – так ёмко можно охарактеризовать комментарии западных СМИ по поводу встречи лидеров России и Северной Кореи на русском космодроме Восточный.

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Комментарии
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Misha Glusch
подтереться этими газетами...
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11 час.
НН
Надежда Никитина
Пусть пишут, что хотят. Врать не привыкать. Очевидно одно, что западники обосрались. Уже воют, что вот объединились 4 диктатора - ВВП, Си, Ким и Лукашенко. Бойтесь твари. У Кима не заржавеет по вам грохнуть. БОЙТЕСЬ.
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10 час.
лл
лина любимцева
Путин сказал, что &quot;никаких  бумаг подписывать они  с Ким Чен  Ыном не будут&quot;. Так что, все, что напишет Запад сейчас и в будущем  - ФЕЙК!!
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3 час.

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