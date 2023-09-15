"РОССИЯ В ТЯЖЁЛОМ ПОЛОЖЕНИИ": ЗАПАД ПОТИРАЕТ РУКИ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ ПУТИНА И КИМ ЧЕН ЫНА

Пусть пишут, что хотят. Врать не привыкать. Очевидно одно, что западники обосрались. Уже воют, что вот объединились 4 диктатора - ВВП, Си, Ким и Лукашенко. Бойтесь твари. У Кима не заржавеет по вам грохнуть. БОЙТЕСЬ.

лл

лина любимцева

Путин сказал, что "никаких бумаг подписывать они с Ким Чен Ыном не будут". Так что, все, что напишет Запад сейчас и в будущем - ФЕЙК!!