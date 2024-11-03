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Состояние второго в мире богача всего за один день приросло миллиардами долларов

Состояние второго в мире богача всего за один день приросло миллиардами долларов

Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос заработал 1 ноября в общей сложности более трех миллиардов долларов на продаже крупного пакета ценных бумаг своей компании.

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