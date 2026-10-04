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Фёдор Емельяненко дал совет Яну перед боем с Двалишвили

Фёдор Емельяненко дал совет Яну перед боем с Двалишвили

Бывший боец ММА Фёдор Емельяненко дал совет Петру Яну перед боем с Мерабом Двалишвили. «Я бы пожелал Петру грамотно подойти к этому поединку, не перетренироваться, потому что слышал, что есть такая проблема.

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