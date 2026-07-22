Позднее отцовство в 67 лет после череды тяжелых утрат: через что пришлось пройти актеру Вячеславу Шалевичу

Вячеслав Шалевич обрел долгожданную гармонию лишь на закате жизни, когда в 67 лет снова стал отцом. До этого момента его судьба складывалась из тяжелейших испытаний: актер годами пытался спасти близких от зависимостей, пережил потерю старшего сына и смерть третьей супруги, но продолжал бороться за будущее своей семьи.