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Позднее отцовство в 67 лет после череды тяжелых утрат: через что пришлось пройти актеру Вячеславу Шалевичу

Позднее отцовство в 67 лет после череды тяжелых утрат: через что пришлось пройти актеру Вячеславу Шалевичу

Вячеслав Шалевич обрел долгожданную гармонию лишь на закате жизни, когда в 67 лет снова стал отцом. До этого момента его судьба складывалась из тяжелейших испытаний: актер годами пытался спасти близких от зависимостей, пережил потерю старшего сына и смерть третьей супруги, но продолжал бороться за будущее своей семьи.

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