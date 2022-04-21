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Эмбиид пообещал Дрейку сухую победу в серии с «Торонто» после 3-го матча

Эмбиид пообещал Дрейку сухую победу в серии с «Торонто» после 3-го матча

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид после третьего матча серии с «Рэпторс» (104:101 ОТ, 3-0) подколол известного музыканта и поклонника канадцев Дрейка.

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