В Куйтуне неизвестный насмерть задавил водителя, чинившего автомобиль

В Куйтуне сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, наехавшего на 37-летнего мужчину, который проводил ремонтные работы под микроавтобусом «Mercedes Benz» на автодороге Р-255 «Сибирь» около девяти часов вечера, сообщили в ведомстве.