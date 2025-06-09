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stroimdom21

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Нужно всего пять вещей, чтобы превратить даже самую маленькую террасу или балкон в идеальное место для отдыха

Нужно всего пять вещей, чтобы превратить даже самую маленькую террасу или балкон в идеальное место для отдыха

Растения Трудно представить себе террасу мечты без зелени. Пышная зелень не только создает расслабляющую атмосферу, но и защищает от палящего полуденного солнца и посторонних глаз.

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