Митрофанов о уайлд-кард для России на ЧМ-2026: «Был вопрос – теоретически возможно? В теории возможно все. Много что обсуждали, разные варианты»

– Появлялись разговоры о возможности получения уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира-2026. Было ли обсуждение этого вопроса с представителями ФИФА? – Был вопрос – теоретически возможно это? И в теории возможно все.
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